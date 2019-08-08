Госдеп рекомендовал американцам избегать поездок в район резиденции Атамбаева

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США в четверг рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в район села Кой-Таш, где расположена резиденция экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

"Ситуация остается нестабильной, сохраняется высокая вероятность беспорядков в районе села Кой-Таш", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что "американским государственным служащим запрещено посещать эти районы".