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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

Госдеп рекомендовал американцам избегать поездок в район резиденции Атамбаева

В Вашингтоне назвали нестабильной ситуацию в республике

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США в четверг рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в район села Кой-Таш, где расположена резиденция экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

"Ситуация остается нестабильной, сохраняется высокая вероятность беспорядков в районе села Кой-Таш", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что "американским государственным служащим запрещено посещать эти районы".

Теги
СШАКиргизияЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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Ситуация вокруг задержания экс-президента Киргизии. Онлайн
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