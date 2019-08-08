Минск считает, что для развития союзной интеграции с РФ надо сблизить законодательства

МИНСК, 8 августа /ТАСС/. Глава Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович заявил, что в рамках переговоров Минска и Москвы по развитию интеграции важно ускорить работу над концепцией сближения законодательств двух стран. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе встречи с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Договор - это направления сотрудничества, я сторонник того, что его трогать нельзя. Возникает вопрос: как, исходя из договора, вычленить цели укрепления нашей интеграции, как их конкретизировать, - сказал спикер. - Для этого делается программа действий, и мы должны, не дожидаясь этой программы, очень серьезно думать над гармонизацией законодательств". По его словам, в этой связи важно "ускорить работу над концепцией сближения законодательств двух стран". Мясникович акцентировал внимание на вопросах гармонизации национальных законодательств в рамках союзной интеграции. Он отметил, что "в высокой степени готовности находится проект обновленной программы действий по реализации положений Договора о Союзном государстве".

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, особое внимание уделено итогам VI Форума регионов Белоруссии и России, который прошел в июле в Санкт-Петербурге. "Форум регионов - это своего рода венец повседневной скрупулезной, не всегда видимой работы. Встречаются губернаторы, министры, поднимаются вопросы, требующие решения. И мы всегда активно реагируем на поступающие предложения регионов России, чтобы поправить положение дел по тому или иному вопросу", - отметил Мясникович.

Мезенцев также сказал, что без сближения законодательств движение вперед в вопросах интеграции будет затруднено. Посол отметил высокий уровень проведения VI Форума регионов двух стран. "Это действительно весомый, серьезный вклад в укрепление двусторонних отношений", - подчеркнул он, предложив обсудить дальнейшее развитие взаимодействия верхних палат парламентов. "Речь о том, чтобы выстраивать отношения и на уровне глав региональных парламентов. Мне кажется, это все работало бы на общее дело с учетом активизации интеграционной повестки", - сказал он.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, белорусскую - министр экономики Дмитрий Крутой. 21 июня премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Он пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики.