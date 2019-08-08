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Вице-премьер Италии Сальвини заявил о необходимости досрочных парламентских выборов

В обращении к премьер-министру Джузеппе Конте Сальвини отметил, что правящий альянс партий "Лига" и "Движение "5 звезд" не справился со своими задачами

ТАСС, 8 августа. Заместитель премьер-министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини в четверг заявил о невозможности преодолеть разногласия в правящей коалиции и назвал проведение внеочередных выборов единственным способом выйти из сложившегося кризиса. Его слова передает агентство Reuters.

В обращении к премьер-министру Джузеппе Конте Сальвини отметил, что правящий альянс партий "Лига" и "Движение "5 звезд" не справился со своими задачами. "Мы должны немедленно вернуть право выбора избирателям", - добавил он.

Сальвини отметил, что парламент может быть созван на следующей неделе для проведения необходимых процедур.

Правящая в Италии коалиция была сформирована в июне 2018 года после продолжавшихся почти три месяца консультаций. Выборы в марте в парламент не выявили победителя, который обладал бы поддержкой парламентского большинства. При этом "Лига" на выборах выступала в составе правоцентристской коалиции вместе с партиями "Вперед, Италия" и "Братья Италии", из которой вышла, чтобы войти в альянс с "Движением "5 звезд". Внутри коалиции сохраняется множество разногласий, также сложились отношения соперничества.

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