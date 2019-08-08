Госдеп подверг критике КНР за осуждение контактов дипломатов США с сепаратистами Гонконга

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США подверг резкой критике власти Китая за осуждение контактов американских дипломатов с лидерами сепаратистских сил в Гонконге.

"Не думаю, что организация утечки личной информации американских дипломатов, фотографий, имен детей представляет собой "официальный протест". Так бы поступил бандитский режим. Так бы не вела себя ответственная страна. Обнародование персональной информации американских дипломатов совершенно неприемлемо. Это не протест. Так действует бандитский режим, и это неприемлемо", - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

Комиссариат МИД КНР в Гонконге экстренно вызвал в четверг представителей руководства генконсульства США, заявив им решительный протест по поводу контактов американских дипломатов с лидерами местных сепаратистских сил. Соответствующее сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства. Китайская сторона сделала генконсульству США серьезное представление, выразив крайнее недовольство в связи с появившимися сообщениями о контактах его сотрудников с организацией, выступающей "за независимость Гонконга". Комиссариат МИД КНР запросил объяснений по этому поводу.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.