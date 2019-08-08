США считают слухами информацию о том, что Макрон пригласил Роухани на саммит G7

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают слухами распространенную СМИ информацию о том, что французский лидер Эмманюэль Макрон пригласил президента Ирана Хасана Роухани на саммит Группы семи (G7), который пройдет во французском Биаррице 24-26 августа. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать информацию о том, что Макрон якобы приглашал Роухани принять участие в саммите в качестве почетного гостя. "Вчера до меня доходили слухи об этом. Я не думаю, что это правда. Нам нужно уточнить это, но, насколько я слышала, речь идет о слухах. Не знаю, для чего его приглашать", - ответила дипломат, добавив, что это "просто слухи".

Представитель американского внешнеполитического ведомства напомнила, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео многократно заявляли о "готовности вести переговоры с Ираном без предварительных условий". "Это предложение остается в силе, и всякий раз, когда [руководитель и духовный лидер Ирана] аятолла [Али Хаменеи] и [иранский президент Хасан] Роухани - люди, которые фактически отвечают за правительство, - захотят поговорить, мы будем слушать", - заключила Ортэгус.

По ее словам, американские власти не заявляли, что намерены провести переговоры конкретно с кем-то из иранского правительства. Представитель ведомства в очередной раз заявила, что Тегерану нужно "весьма тщательно подумать над тем, как он терроризирует регион, и принять решение прекратить заниматься этим". "Если они хотят поговорить о том, как им вести себя в качестве нормальной страны, а также о том, что нужно сделать для возвращения в международное сообщество и снятия санкций, они точно знают, кому надо позвонить. Президенту Трампу, и он ждет [их] телефонного звонка", - сказала представитель Госдепартамента.

В четверг Трамп заявил, что Макрон посылает Ирану "противоречивые сигналы" и не имеет права говорить с Тегераном от имени Вашингтона.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники сообщил, что французский лидер в ходе телефонного разговора с Роухани предложил ему проект по вложению в механизм INSTEX $15 млрд. Также телеканал информировал, что Макрон пригласил иранского президента посетить в качестве почетного гостя саммит Группы семи. Однако позже в администрации французского президента ТАСС заявили, что опровергают информацию о приглашении.