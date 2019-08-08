Верховный суд Венесуэлы объявил о готовности наказывать за поддержку санкций против страны

КАРАКАС, 8 августа. /ТАСС/. Поддержка санкций в отношении Венесуэлы может привести к судебному преследованию тех, кто ее оказывает. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Верховного суда (ВС) Боливарианской Республики.

"Венесуэльская юстиция будет готова сурово наказывать за любую попытку поддержать те сектора, которые намерены ограничить базовые потребности нашего народа", - говорится в тексте. ВС также объявил о категорическом осуждении новых санкций США против южноамериканского государства и призвал власти страны помочь самым уязвимым группам населения справиться с их последствиями.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Во вторник Министерство финансов США пояснило, что санкции не запрещают оказание гуманитарной помощи Боливарианской Республике.

В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры "незаконными актами экономического терроризма" в отношении народа страны. В среду власти южноамериканского государства объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе, объяснив это решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.