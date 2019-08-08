Bild: германский дипломат Бернд Эрбель не возглавит INSTEX из-за скандальных интервью

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Бывший германский посол в Ираке и Иране Бернд Эрбель не возглавит, как было ранее запланировано, финансовый механизм INSTEX, созданный европейскими странами для обхода американских санкций. Об этом в четверг сообщила газета Bild.

По информации издания, незадолго до запланированного выдвижения на пост главы INSTEX Эрбель дал два интервью скандально известному в Германии журналисту Кену Йебсену, уволенному с радиостанции RBB в 2011 году за антисемитские высказывания. Bild пишет, что в одном из интервью дипломат, в частности, рассуждает о том, что Израиль был основан "за счет другого народа", который "тем самым потерял свою родину". "Палестинцы - это жертвы наших жертв", - утверждал Эрбель.

МИД ФРГ отметил, что бывший посол в Иране и Ираке "проинформировал внешнеполитическое ведомство о том, что на него не следует больше рассчитывать по личным причинам".

Механизм расчетов с Ираном INSTEX был основан Германией, Францией и Великобританией в январе. ЕС объявил о начале его работы во время предыдущей встречи по ядерной сделке на уровне политдиректоров 28 июня. 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что через INSTEX прошли сделки на несколько миллионов долларов, хотя это ничтожно мало.