США призвали стороны в Киргизии к нормализации обстановки и уважению конституции

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Власти США в связи с ситуацией вокруг задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева призывают стороны действовать в соответствии с конституцией и "демократическими традициями" страны. Об этом заявила в четверг и. о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"В свете недавних событий в Киргизии мы вновь заявляем о нашей последовательной поддержке избранных демократических институтов и приверженности верховенству закона. Мы призываем стороны восстановить спокойствие и действовать в соответствии с конституцией и демократическими традициями Киргизии", - сказала она. Слова Уэллс приводятся в "Твиттере" возглавляемого ею Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США.

Экс-президент Киргизии был задержан в четверг в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, пострадали 98 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В четверг к операции были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате штурма бывший глава государства был задержан. Атамбаев был доставлен в Бишкек, в Главное следственное управление МВД республики, затем перевезен в ГКНБ республики.