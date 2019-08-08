Первый замдиректора Национальной разведки США Сью Гордон уходит в отставку

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Первый заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон, которую президент США Дональд Трамп называл вероятным кандидатом на пост исполняющего обязанности главы этого ведомства, уходит в отставку. Об этом американский лидер сообщил в четверг на своей странице в сети Twitter.

"Сью объявила, что уходит 15 августа, что совпадает по времени с уходом Дэниела Коутса (нынешнего директора Национальной разведки США - прим. ТАСС). Новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки будет назван в скором времени", - написал он.

Ранее Трамп говорил, что Гордон может временно возглавить ведомство после ухода Коутса 15 августа. Он отметил, что рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост директора Национальной разведки уже на постоянной основе. От выдвижения на этот пост уже отказался конгрессмен-республиканец от штата Техас Джон Рэтклифф. Причиной этого, по словам Трампа, стали нападки СМИ.

Газета The New York Times утверждала, что Коутс и Трамп не соглашались по многим вопросам, в частности в том, что касается России. Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес разведывательного сообщества США.

Как утверждал новостной портал Axios, Трамп в беседах с представителями ближайшего окружения выражал мнение, что аппарат директора Нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку". Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.