Премьер Италии потребовал от главы МВД объяснить избирателям причины политического кризиса

ТАСС, 9 августа. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что его заместитель и глава МВД Маттео Сальвини должен объяснить итальянцам причины прекращения работы правительства и необходимость проведения внеочередных выборов. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства, текст которого в пятницу приводит агентство Reuters.

"Он (Маттео Сальвини - прим. ТАСС) должен объяснить избирателям, верившим в обещание о переменах, причины, которые привели его к такому раннему и резкому завершению работы правительства", - указал Конте.

Итальянский премьер добавил, что "созыв парламента или постановка вопроса о политическом кризисе на повестку дня" не входит в обязанности министра внутренних дел. Он отметил, что сделанное лидером партии "Лига" заявление "стало самым открытым сообщением о политическом кризисе за историю Италии".

В четверг Сальвини заявил Конте, что преодолеть разногласия в правящем альянсе партий "Лига" и "Движение "5 звезд" невозможно и единственным способом выйти из сложившегося кризиса является проведение внеочередных выборов. Он отметил, что правящая коалиция не справилась со своими задачами. Глава МВД добавил, что парламент может быть созван на следующей неделе для проведения необходимых процедур.

Правящая в Италии коалиция была сформирована в июне 2018 года после продолжавшихся почти три месяца консультаций. Выборы в марте в парламент не выявили победителя, который обладал бы поддержкой парламентского большинства. При этом "Лига" на выборах выступала в составе правоцентристской коалиции вместе с партиями "Вперед, Италия" и "Братья Италии", из которой вышла, чтобы войти в альянс с "Движением "5 звезд". Внутри коалиции сохраняется множество разногласий, также сложились отношения соперничества.