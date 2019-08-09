СМИ: парламент КНДР проведет вторую в этом году сессию 29 августа

ТАСС, 9 августа. Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва соберутся на вторую в этом году сессию 29 августа. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что все принятые в ходе предстоящей сессии парламента КНДР решения будут опубликованы до 1 сентября.

В ходе первой сессии ВНС 14-го созыва, которая состоялась в Пхеньяне в Мансудэском дворце съездов 11 апреля, был принят закон о "внесении изменений и дополнений в Социалистическую Конституцию КНДР". Также 11 апреля депутаты парламента народной республики переизбрали Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР, одобрили кандидатуру Ким Чжэ Рёна на пост премьер-министра страны, избрали обновленный состав кабинета министров, а также назначили Цой Рён Хэ на пост председателя президиума ВНС и на должность первого заместителя председателя Госсовета КНДР.

Верховное народное собрание является высшим законодательным органом КНДР и состоит из 687 парламентариев. Депутаты избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов.