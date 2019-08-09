Лидер Южной Кореи сменил восемь высокопоставленных чиновников

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин произвел первые за пять месяцев кадровые перестановки, сменив восемь чиновников в ранге министров. Об этом сообщила в пятницу администрация лидера страны.

В частности, новым министром юстиции стал Чо Гук, ранее занимавший пост секретаря президента по гражданским вопросам. Бывший министр объединения Чон Се Хён стал заместителем главы Совета по национальному объединению. Депутат Национального собрания (парламента) Ли Су Хёк, бывший дипломат, назначен новым послом Республики Корея в США.

По мнению южнокорейских экспертов, нынешние кадровые перестановки отражают перемены, произошедшие в последнее время на международной арене. В частности, назначения новых чиновников на северокорейском направлении говорят о попытках южнокорейской администрации приспособиться к ситуации, сложившейся после произведенных КНДР многократных ракетных пусков, а также прозвучавших из Пхеньяна заявлений с критикой Сеула и Вашингтона.

На нового посла в США, очевидно, будет возложена задача противодействовать американским попыткам заставить Южную Корею значительно увеличить расходы на содержание находящегося в стране военного контингента Соединенных Штатов.