В МВД Киргизии заявили, что ситуация в стране находится под контролем

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Обстановка на территории Киргизии, где в прошедшие два дня происходили столкновения между сотрудниками милиции и сторонниками задержанного экс-президента Алмазбека Атамбаева, стабильная и контролируется правоохранительными органами. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в МВД республики.

"Ситуация полностью находится под контролем правоохранительных структур, в течение ночи никаких попыток дестабилизировать ее на территории страны не предпринималось", - заявил представитель министерства. По его данным, после разгона в четверг вечером в Бишкеке сторонников бывшего главы государства не было зафиксировано ни одного серьезного случая нарушения общественного порядка. Тем не менее сотрудники милиции продолжают "пристально следить" за происходящими в республике событиями, отметили в МВД.

Ситуация в столице Киргизии и ее южных пригородах обострилась 8 августа после силового задержания в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента. Операция началась в среду, когда спецназ Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе столкновений погиб один сотрудник спецназа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 98 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Президент Киргизии заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

В четверг около тысячи агрессивно настроенных сторонников Атамбаева направились на центральную площадь столицы Ала-Тоо, где стали требовать отставки главы государства Сооронбая Жээнбекова. На место прибыли несколько сотен бойцов спецподразделений, которые с помощью спецсредств, в том числе светошумовых гранат, сначала вытеснили митингующих с площади, а затем и из центральной части города.

Атамбаев после задержания был доставлен в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. По данным киргизских СМИ, его допрос продолжался не менее шести часов. Бывший президент из здания ГКНБ до утра так и не вышел. Как ожидается, суд даст санкцию на его арест в течение сегодняшнего дня.