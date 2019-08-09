Министр обороны США: Сеул и Вашингтон выступают за свободу Индо-Тихоокеанского региона

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Республика Корея и США продолжат взаимодействие по обеспечению свободы Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter министр обороны США Марк Эспер, прибывший в четверг в Сеул с двухдневным визитом.

"Союз Республики Корея и США прочен и остается залогом мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Мы с министром национальной обороны [Южной Кореи] Чон Гён Ду подтвердили приверженность укреплению альянса в целях обеспечения свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона", - отмечается в сообщении.

Согласно данным южнокорейских СМИ, в ходе переговоров в пятницу Эспер обсудит со своим южнокорейским коллегой, а также главой МИД Кан Гён Хва и президентом Мун Чжэ Ином вопросы региональной безопасности и укрепления американско-южнокорейского военного союза, а также ситуацию вокруг КНДР и пути ее денуклеаризации. Не исключено, что будет затронут также вопрос об увеличении южнокорейских взносов на содержание 28-тысячного американского воинского контингента в стране, за который Сеул сейчас платит $915 млн в год.

По данным агентства Yonhap, Эспер поднимет на переговорах вопрос о возможном участии Южной Кореи в формируемой США международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также будет добиваться возобновления соглашения между Южной Кореей и Японией об обмене разведывательной информацией по КНДР. Действие этого документа было приостановлено из-за обострения отношений между двумя странами.