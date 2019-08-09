Бывший глава администрации президента Киргизии Фарид Ниязов задержан на 48 часов

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Экс-руководитель администрации президента Киргизии и соратник бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов задержан сотрудниками правоохранительных органов на 48 часов. Об этом ТАСС сообщил его адвокат.

"В соответствии с законодательством, Ниязов задержан правоохранительными органами на 48 часов", - сказал он. По его словам, Ниязов подозревается в причастности к захвату заложников. В течение двух суток суд должен принять решение о мере пресечения в отношении бывшего главы администрации президента.

Ниязов был задержан в четверг вместе с Атамбаевым в результате проведенной правоохранительными органами операции, которая продолжалась почти сутки. В среду спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предпринял в селе Кой-Таш Чуйской области попытку задержания Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева гражданами.

Вторая попытка силовиков оказалась удачной, и 8 августа Атамбаев и его соратники, включая Ниязова, были задержаны.