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Вашингтон ожидает скорейшего возобновления переговоров с Пхеньяном

Министр обороны США Марк Эспер отметил, что встреча между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном 30 июня стала историческим событием

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. США ожидают скорейшего возобновления диалога с КНДР. Как сообщает администрация президента Южной Кореи, об этом заявил в пятницу в ходе встречи с лидером страны Мун Чжэ Ином министр обороны США Марк Эспер, прибывший в четверг в Сеул с двухдневным визитом.

"Встреча между [президентом США Дональдом] Трампом и [председателем Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном [30 июня] в Пханмунджоме стала историческим событием. Ожидаем скорейшего возобновления диалога между двумя странами", - сказал Эспер.

В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что назначение Эспера министром обороны поможет еще более укрепить союзнические отношения между Сеулом и Вашингтоном. "Укрепление двустороннего альянса будет содействовать успеху переговоров по денуклеаризации" Корейского полуострова, добавил президент.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы передачи Сеулу командования южнокорейскими войсками в военное время. Согласно действующему соглашению, в настоящее время в случае военного конфликта управление ими будет осуществлять американская сторона.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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