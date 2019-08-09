СМИ: йеменские хуситы сообщили об убийстве брата их предводителя

ТАСС, 9 августа. Брат лидера мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) Абдель Малека аль-Хуси был убит в Йемене. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen.

Источник телеканала в рядах "Ансар Аллах" заявил, что Ибрагим Бадр ад-Дин аль-Хуси был убит "в результате предательских и вероломных действий", обвинив в организации инцидента "американо-израильских агентов". Хуситы добавили, что "не пожалеют никаких усилий для преследования и наказания врагов, виновных в смерти Ибрагима Бадр ад-Дина аль-Хуси".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.