Председатель Сейма Польши ушел в отставку

ВАРШАВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель нижней палаты польского парламента (Сейма) Марек Кухчиньский ушел в отставку из-за скандала, связанного с использованием правительственных самолетов и вертолетов для путешествий с семьей. В пятницу политик подал соответствующее заявление. Об этом сообщила журналистам депутат Малгожата Кидава-Блоньская.

Спикер Сейма по польским законам - второе лицо в государстве после президента. Его выбирают депутаты путем голосования. Кухчиньский занимал эту должность с 2015 года, когда партия "Закон и справедливость" пришла к власти после очередных парламентских выборов.

После отставки спикера его обязанности будет выполнять старший по возрасту заместитель. Как ожидается, новый председатель Сейма будет выбран уже в пятницу.

Часть кампании

Заявление о своей отставке Кухчиньский сделал в четверг в ходе пресс-конференции. Как заверил спикер, он не нарушал никакого закона, путешествуя исключительно по делам службы, но принял решение об уходе со своего поста под давлением общественного мнения.

В невиновности спикера уверен и лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, предложивший общественности обратить внимание на более 280 перелетов бывшего премьер-министра Польши и своего главного конкурента в политике Дональда Туска, часто посещавшего на правительственном самолете город Гданьск, где живет его семья.

Наблюдатели связывают происходящее с приближающимися в республике очередными парламентскими выборами, которые пройдут 13 октября. В связи с этим из-за вспыхнувшего скандала Кухчиньскому пришлось уйти в отставку, чтобы не навредить имиджу своей партии перед выборами.

Скандал

Скандал вокруг путешествий спикера Сейма разгорелся в июле, когда стало известно, что он использует правительственный авиатранспорт для перелетов с членами семьи в Подкарпатское воеводство на юге Польши, откуда он родом. Полеты совершались в основном в выходные и праздничные дни.

Изначально Кухчиньский признался в 23 таких перелетах, позднее стало известно, что их было около 100. На волне скандала в качестве компенсации он перевел на благотворительные цели 4 тыс. долларов, однако оппозицию это не удовлетворило. По их подсчетам, бюджету поездки спикера обошлись в несколько миллионов злотых. Как сообщила Gazeta Wyborcza, каждый такой перелет был на бумаге обозначен как "официальная миссия" с пометкой "срочно" и "очень срочно".

Во вторник в эфире Польского радио пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заверил, что в польское законодательство будут внесены необходимые поправки, регулирующие подобные вопросы.