Верховная рада IX созыва начнет работу 29 августа

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Первое пленарное заседание Верховной рады IX созыва, избранной по итогам внеочередных парламентских выборов, состоится 29 августа. Такое решение было принято в пятницу на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов.

"Ставлю на голосование дату первого заседания на 29 августа 2019 года, чтобы не затягивать процесс, чтобы Рада могла быстрее работать, и чтобы Рада показала эффективность своей деятельности", - сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который председательствовал на заседании.

Собравшиеся поддержали предложение при пяти воздержавшихся.