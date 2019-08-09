Лукашенко высказался за безопасность и свободу общения при посещении центра спецсвязи КГБ

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы, выполняя свою работу, должны ставить во главу угла интересы безопасности людей и не допускать утечек личной информации. Соответствующее заявление глава государства сделал в пятницу во время посещения одного из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности (КГБ).

"Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля - слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

На режимном объекте главе государства продемонстрировали образцы техники спецсвязи, разработанные белорусскими предприятиями, и рассказали, как был осуществлен переход от аналогового к цифровому оборудованию. Также Лукашенко ознакомился с новыми системами подвижной правительственной радиосвязи и аппаратурой для шифрования, в том числе защищенной мобильной телефонной связи.

Президент осмотрел подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, способный запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. В настоящее время система проходит испытания.

Лукашенко отметил, что в республике уделяется особое внимание развитию таких технологий и обещал финансовую поддержку. "Это будущее. Конечно, мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы, действительно, эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь", - сказал глава государства.

Как сообщает пресс-служба, в настоящий момент в системе полевой правительственной связи Белоруссии используется современный подвижный узел из двух машин с экипажем семь человек. В устаревших узлах связи было четыре машины с экипажем 11 человек. Также белорусские предприятия разработали на базе микроавтобуса с экипажем три человека узел связи следующего поколения, который планируется принять на вооружение в 2020 году.