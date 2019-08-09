МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Около 800 полицейских на Украине прошли специальную подготовку, чтобы принять участие в "возобновлении государственного суверенитета" на территории неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

"По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении. Комплексные тренировки состоялись с участием представителей Национальной гвардии, спасательной и пограничной служб страны. "Правоохранители выучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возвращения бизнеса", - отмечает ведомство.

Указано также, что разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу "на деоккупированных территориях" в первый год после освобождения, а также их необходимое обеспечение - экипировка, транспорт, техника, связь. "В деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции. Главной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и публичного порядка", - подчеркивается в сообщении полиции.