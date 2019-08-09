На принадлежащий экс-президенту Киргизии Атамбаеву телеканал "Апрель" наложили арест

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Суд в Киргизии наложил арест на принадлежащие экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву АО "Медиа-Форум" и телеканал "Апрель". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД республики.

"В рамках досудебного производства будут допрошены сторонники Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательства Кыргызской Республики, также решением суда наложен арест на имущество АО "Медиа-Форум"и телевидения "Апрель ТВ", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу представители телеканала сообщили ТАСС, что спецназ проник в расположенное в Бишкеке здание группы Форум, в котором, в частности, находится редакция телеканала "Апрель" и потребовал журналистов освободить помещение. Экс-президент является фактическим владельцем телеканала. В ночь на четверг, когда силовики предприняли первую попытку задержания Атамбаева, "Апрель" отключили от вещания.