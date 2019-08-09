Трамп призвал Сеул и Токио наладить отношения друг с другом

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Сеул и Токио преодолеть разногласия и наладить отношения друг с другом.

"Я надеюсь, что Южная Корея и Япония начнут ладить друг с другом, <...> предполагается, что они должны быть союзниками. <...> [Они] должны сесть и наладить свои отношения", - сказал американский лидер в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Трамп при этом добавил, что споры между двумя странами ставят США в "трудное положение".

2 августа правительство Японии приняло решение исключить Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Соответствующее решение вступит в силу 28 августа. Сеул обещал ввести ответные ограничительные меры, а также пересмотреть договор об обмене разведывательными данными с Токио.

1 июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую вероятность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.