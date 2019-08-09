В ООН ожидают, что новый постпред США приступит к работе до конца сентября

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Новый постпред США при ООН Келли Крафт может вручить верительные грамоты генсеку ООН и приступить к работе в организации до конца сентября. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с нетерпением ждет начала ее работы в ООН и рассчитывает на такие же продуктивные отношения, какие у него сложились с ее предшественницей Никки Хейли", - отметил он.

"Мы ждем, чтобы назначить дату вручения верительных грамот, и я не сомневаюсь, что это произойдет задолго до недели высокого уровня Генассамблеи ООН (последняя неделя сентября - прим. ТАСС)", - сказал он.

Сенат Конгресса США 1 августа утвердил кандидатуру Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34 законодателя.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года. 7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на эту должность Хезер Науэрт, занимавшую тогда пост главы пресс-службы Госдепартамента США. Однако она сняла свою кандидатуру в середине февраля по семейным обстоятельствам. Тогда американский лидер выдвинул кандидатуру посла США в Канаде Крафт.