Генеральный прокурор Венесуэлы сравнил с геноцидом новые санкции со стороны США

КАРАКАС, 9 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб подверг резкой критике новые санкции США против Боливарианской Республики. Выступая в пятницу на пресс-конференции в Каракасе, он назвал их грубым нарушением прав венесуэльцев, затрагивающим все население страны.

"Это акт геноцида в отношении венесуэльского общества, - цитирует главу надзорного ведомства газета "Коррео дель Ориноко". - Неправда, что это санкции против нескольких высокопоставленных правительственных чиновников, нет, это действие направлено на то, чтобы нанести удар по экономике страны и разрушить ее". В четверг Верховный суд Венесуэлы объявил о готовности "сурово наказывать" за поддержку санкций в отношении Боливарианской Республики.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Во вторник Министерство финансов США пояснило, что санкции не запрещают оказание гуманитарной помощи Боливарианской Республике.

В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры "незаконными актами экономического терроризма" в отношении народа страны. В среду власти южноамериканского государства объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе, объяснив это решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США.