Берлин не комментирует дискуссии о возможности перевода части военных США из ФРГ

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Власти ФРГ не намерены делать заявлений относительно дискуссии вокруг возможности перевода части американских военнослужащих из Германии в другое место. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель германского кабмина.

"Правительство ФРГ не делает на этот счет заявлений", - отметила она в ответ на просьбу прокомментировать заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла, допустившего возможность перевода части военных США из ФРГ.

Агентству DPA дипломат заявил, что "оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей". По его словам, "многие президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за собственную оборону". Теперь все дошло до того, что американская сторона вынуждена реагировать, добавил Гренелл.

США полагают, что ФРГ недостаточно тратит на оборону. Вашингтон хочет, чтобы Берлин расходовал на эти цели 2% от ВВП, но немецкие власти готовы к 2024 году нарастить данную статью расходов до 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону €44,9 млрд, это примерно 1,2% от ВВП.

В Германии расквартированы 35 тыс. американских военнослужащих и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американские войска. В середине июня президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции сообщил, что Варшава на свои средства построит объект для размещения дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. Он подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. По его словам, речь шла о 2 тыс. военнослужащих.