Глава МИД Британии заявил о необходимости диалога между властями Гонконга и протестующими

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб провел в пятницу телефонный разговор с главой администрации Гонконга Кэрри Лам, заявив о необходимости диалога между участниками протестов и властями специального административного района КНР. Об этом говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой Форин оффиса.

"Министр осудил акты насилия, совершенные всеми сторонами, однако подчеркнул необходимость сохранения права на мирный протест, отметив, что сотни тысяч жителей Гонконга выбрали этот путь для того, чтобы выразить свои взгляды. Он также подчеркнул, что применение насилия не должно затмевать собой законные действия большинства [протестующих], - говорится в документе. - Министр также обратил внимание на необходимость найти путь для продвижения вперед с помощью конструктивного диалога и осуществления полностью независимого расследования недавних событий, что должно способствовать укреплению доверия".

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

За время протестов власти Великобритании, передавшей Гонконг КНР в 1997 году, неоднократно заявляли о необходимости соблюдения принципа "одна страна, две системы" и положений Совместной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга. Данный юридически обязывающий документ гарантирует соблюдение прав и свобод жителей Гонконга. 3 июля посол КНР в Соединенном Королевстве Лю Сяомин был вызван в МИД Великобритании после того, как заявил представителям британской прессы, что Джереми Хант, возглавлявший тогда Форин оффис, вмешивается во внутренние дела Китая и "должен серьезно задуматься о последствиях своих слов и действий". Жесткая реакция Пекина, сделавшего Великобритании строгое представление, была вызвана словами Ханта о том, что Лондон с пониманием и поддержкой относится к действиям жителей Гонконга, устраивающих массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции.