Fox: США считают, что КНДР произвела запуск ракет малой дальности

ТАСС, 10 августа. США уверены, что КНДР провела запуски баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Тем не менее Соединенные Штаты "не знают точно, сколько именно ракет было запущено".

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на военных сообщило, что КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. По его данным, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР. Министерство обороны Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации. Других подробностей пока не приводится.