Президент Парагвая даст показания по делу об энергетическом соглашении с Бразилией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 августа. /ТАСС/. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес даст показания по делу об энергетическом соглашении с Бразилией, спровоцировавшем внутриполитический кризис в стране. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Мы готовы оказать полное содействие прокуратуре в расследовании и поисках правды", - написал политик в ответ на анонсированное ранее Генеральной прокуратурой Парагвая намерение вызвать его для дачи показаний в рамках расследования правонарушений при заключении соглашения о закупке у Бразилии электроэнергии ГЭС "Итайпу". Помимо главы государства, следователи намерены опросить также вице-президента южноамериканской республики Уго Веласкеса, который также выразил готовность содействовать правоохранителям.

В конце июля по настоянию парламента Парагвая были преданы широкой огласке условия обновленного соглашения о закупке электроэнергии расположенной на границе двух государств ГЭС. По мнению бывшего главы парагвайской электроэнергетической компании ANDE Педро Ферейры, депутатов и местных экспертов, подписанный в конце мая втайне от общественности документ идет вразрез с государственными интересами Парагвая и грозит бюджету многомиллионными потерями.

Разразившийся в связи с этим внутриполитический скандал уже привел к отставке четверых высокопоставленных парагвайских чиновников, в том числе главы внешнеполитического ведомства страны. Оппозиционные депутаты национального парламента подали официальное обращение с тем, чтобы инициировать процедуру импичмента главы государства, его заместителя, а также министра финансов Бениньо Лопеса. На этом фоне Асунсьон и Бразилиа расторгли соглашение и условились провести новые переговоры.