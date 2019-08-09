США призывают власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают власти Китая обеспечить необходимую защиту американских дипломатических сотрудников после того, как их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны из-за контактов с лидерами сепаратистских сил в Гонконге. Об этом написала в пятницу на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

"Сообщения официальных китайских СМИ по поводу нашего дипломата в Гонконге сначала были безответственными, а теперь стали опасными. Это должно прекратиться. Китайские власти прекрасно знают, что наши аккредитованные консульские работники просто выполняют свою работу, как и дипломаты из любой другой страны", - утверждала представитель Госдепартамента.

"Их [властей Китая] обязанность согласно Венской конвенции, участником которой является Китай, относиться к нашим дипломатам и консульским сотрудникам с должным уважением и принять все необходимые шаги, чтобы предотвратить любые нападки на них самих, их свободу и достоинство", - заявила Ортэгус.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти США должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и внутренние дела Китая. Комиссариат МИД КНР в Гонконге экстренно вызвал в четверг представителей руководства генконсульства США, заявив им решительный протест по поводу контактов американских дипломатов с лидерами местных сепаратистских сил. Китайская сторона сделала генконсульству США серьезное представление, выразив крайнее недовольство в связи с появившимися сообщениями о контактах его сотрудников с организацией, выступающей "за независимость Гонконга". Комиссариат МИД КНР запросил объяснений по этому поводу.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.