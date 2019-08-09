СМИ: запущенные КНДР ракеты не представляли угрозы для Японии

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Две ракеты, запущенные в субботу КНДР в сторону Японского моря, не достигли исключительной экономической зоны Японии и не представляли никакой угрозы ее территории. Об этом сообщило агентство Kyodo .

"У нас нет подтверждений, что ракеты достигли нашей исключительной экономической зоны. На данный момент мы можем сказать, что никакой прямой угрозы нашей стране не было", - приводит агентство слова правительственного источника. По его информации, японские военные специалисты считают, что КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности.

Как отмечает Комитет начальников штабов Республики Корея, пуск был осуществлен из района города Хамхын, расположенного на северо-востоке КНДР. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.

6 августа КНДР осуществила запуски новых тактических управляемых ракет под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Две тактические управляемые ракеты пролетели около 450 км, поразив цели в Японском море. По итогам испытаний наблюдавший за ними Ким Чен Ын заявил, что ракетные пуски были "предупреждением в связи с совместными военными учениями" Южной Кореи и США.