СМИ: южнокорейские военные подтвердили, что КНДР провела запуск ракет малой дальности

ТАСС, 10 августа. Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap.
По данным военного ведомства, дальность полета ракет составила 400 км, а максимальная высота - 48 км.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск двух ракет из района города Хамхын, расположенного на северо-востоке КНДР. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.