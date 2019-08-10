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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: южнокорейские военные подтвердили, что КНДР провела запуск ракет малой дальности

Дальность полета ракет составила 400 км, а максимальная высота - 48 км

ТАСС, 10 августа. Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР осуществила запуск баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщило в субботу агентство Yonhap.

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По данным военного ведомства, дальность полета ракет составила 400 км, а максимальная высота - 48 км.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пуск двух ракет из района города Хамхын, расположенного на северо-востоке КНДР. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.

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