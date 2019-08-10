В Токио считают, что только Путин и Абэ могут решить проблему мирного договора

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин очень сильно заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и только они могут добиться решения проблемы мирного договора. Такое мнение в опубликованной в субботу колонке в газете Sankei выразил японский политик Мунэо Судзуки, занимающийся вопросами диалога Москвы и Токио.

"В России нет другого такого политика, как Путин, который был бы также заинтересован в Японии. Среди японских политиков кроме Абэ также нет людей, которые были бы настолько хорошо знакомы с ведением дипломатии с Россией. Поэтому только они вдвоем могут решить эту проблему", - убежден Судзуки.

По его мнению, крайне важной может стать планируемая в начале сентября встреча лидеров двух стран во Владивостоке. "Абэ осталось два года пребывать на посту председателя Либерально-демократической партии. Многие думают, что этого времени недостаточно. Однако, если во Владивостоке лидеры смогут найти новый подход (к проблеме мирного договора - прим. ТАСС), то после этого все может произойти без промедлений", - добавил политик.

Премьер-министр Японии периодически проводит встречи с Мунэо Судзуки и консультируется с ним по вопросам диалога с Россией. Заметно участились такие встречи в последние годы на фоне активизации японо-российского диалога по вопросу заключения мирного договора.

Судзуки в июле стал депутатом верхней палаты парламента Японии от партии "Ниппон иссин но кай", которая считается лояльной правящему блоку в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто". В период с 2005 по 2010 год он был депутатом ключевой нижней палаты японского парламента.