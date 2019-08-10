Спецслужбы Киргизии призвали граждан не собирать деньги на лечение спецназовцев

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии призвал граждан страны не собирать деньги не лечение пострадавших во время беспорядков 7-8 августа бойцов спецподразделений. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-центром ГКНБ сообщении.

"ГКНБ сообщает, что информация о том, что раненым спецназовцам нужны дорогостоящие лекарства, не соответствует действительности. Просим граждан быть бдительными и не принимать участия в сомнительных акциях по сбору денег якобы для помощи раненым сотрудникам ГКНБ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, все сотрудники, получившие ранения во время инцидента в селе Кой-Таш Чуйской области, получают "всестороннюю медицинскую помощь и обеспечены необходимыми лекарственными препаратами".

7-8 августа в селе Кой-Таш при проведении спецоперации по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, которую проводил спецназ ГКНБ "Альфа", один военнослужащий был убит и еще полтора десятка получили ранения и травмы. За время продолжавшейся почти сутки операции в общей сложности за медицинской помощью обратились 98 человек, в том числе бойцы спецназа, сотрудники милиции и сторонники бывшего главы государства.

Экс-президент в итоге был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ Киргизии. По решению суда он останется под арестом как минимум до 26 августа. Атамбаева подозревают в совершении целого ряда преступлений, в том числе коррупции.