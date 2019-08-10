В ЛНР сообщили о переброске силовиками тяжелой техники в зону конфликта

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Командование украинской армии перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты (БМП). Об этом в субботу сообщил представитель управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Нашей разведкой отмечено прибытие 19 танков Т-72 в район населенного пункта Рубежное, размещение двух 152-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Дружба и четырех БМП в районе населенного пункта Золотое", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Представитель Народной милиции отметил, что киевские силовики продолжают использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне конфликта.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.