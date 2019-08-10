В ЛНР заявили, что Киев имитирует разминирование моста в Станице Луганской

"Украинская сторона в очередной раз продемонстрировала, что не собирается проводить восстановительные работы на мосту через реку Северский Донец в районе участка разведения "Станица Луганская", а вся имитация деятельности так называемых специалистов проводится с целью "распила" денежных средств, выделенных Международным комитетом Красного Креста(МККК)", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

В Народной милиции пояснили, что украинская сторона провела разминирование в районе тех населенных пунктов, которые никак не связаны с ремонтными работами по восстановлению моста, так как находятся на значительном расстоянии от линии соприкосновения. "Так, поселок Широкий находится в 25 километрах от Станицы Луганской, Красный Деркул - в 30, а Нижнебараниковка - в 50! Что и зачем там разминировали украинские саперы - непонятно, но тот факт, что на работы по разминированию МККК выделяет огромные средства, говорит о том, что в скором времени украинская сторона под предлогом ремонта моста может провести фейковое разминирование где-нибудь в Харькове или Запорожье лишь бы за это продолжали платить", - подчеркнул Филипоненко.

Представитель Народной милиции отметил, что такие действия оттягивают сроки проведения восстановительных работ, а мост стал "очередной кормушкой" для украинской стороны.

На заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта в Донбассе согласовали дорожную карту восстановления моста у Станицы Луганской и 1 августа начали разминирование в этом районе. Пункт пропуска в Станице Луганской - единственный официально работающий на линии соприкосновения, проходящей по реке Северский Донец, между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией Луганской области. В начале 2015 года мост был частично подорван украинскими силовиками. В настоящее время движение транспорта по нему невозможно, пешее движение через реку осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.