Медведчук назвал достижение мира в Донбассе главной задачей оппозиции в Раде

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в новом составе украинского парламента сосредоточится на достижении мира в Донбассе и смене экономического курса Украины. Об этом заявил в субботу глава политсовета партии Виктор Медведчук.

"Наша роль в парламенте будет заключаться в том, чтобы решить главные проблемные вопросы для страны. Это установление мира, изменение экономического курса, изменение уровня благосостояния, уровня жизни наших людей", - написал он в Twitter.

Всего по результатам голосования 21 июля в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" получила 124 мандата, " Оппозиционная платформа - За жизнь" займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 24 мандата, "Европейская солидарность" - 23 мандата, а партия "Голос" получит 17 мандатов. По предварительным данным, партия "Слуга народа" получит в целом 254 мандата (с учетом мажоритариев) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента.