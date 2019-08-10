В ДНР заявили, что украинская армия направила снайперов к линии разграничения в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Командование украинских силовиков направило на линию разграничения снайперов, разрешив им стрелять по военнослужащим и мирным жителям Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов.

"Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам. Более того, в указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: "самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности - член вооруженных формирований или гражданское лицо", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Начальник пресс-службы подчеркнул, что подобные указания противоречат не только условиям нового перемирия, но и международным конвенциям.

Безсонов также сообщил, что киевские силовики перебросили под Мариуполь средства инженерного разграждения. "Наша разведка продолжает фиксировать наращивание сил противника на Мариупольском направлении. В настоящее время враг, пользуясь соблюдением перемирия с нашей стороны, продолжает проводить фортификационное оборудование своих позиций", - заявил он.

Ранее сообщалось, что украинская армия начала непосредственную подготовку к активным боевым действиям против ДНР под Мариуполем.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.