СМИ: в Йемене сепаратисты захватили три армейские казармы и окружают дворец президента

ТАСС, 10 августа. Отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) близки к установлению полного контроля над экономической столицей Йемена, Аденом. Как сообщил телеканал Al Hadath , южане взяли в субботу под свой контроль три армейские казармы в городе и окружают президентский дворец. По его сведениям, за сутки в ходе уличных перестрелок погибли 23 человека, не менее десяти из них - мирные жители.

Обстановка в Адене кардинально изменилась в считанные часы. Министр обороны Йемена Мухаммед аль-Макдиси и начальник генерального штаба Абдалла аль-Нахаи выступили утром в поддержку президента республики Абд Раббо Мансура Хади. Они заявили, что "вооруженные силы Йемена поддерживают законную власть и сокрушат железной рукой заговорщиков, посягающих на стабильность и единство страны". Однако прошло несколько часов, и сепаратисты овладели основными ключевыми точками в южной столице, вытеснив проправительственные силы.

По информации телеканала, в небе над Аденом появлялись время от времени самолеты саудовских ВВС, но они не наносили ударов по сепаратистам, а следили за их передвижениями по городу.

В январе 2018 года столица Южного Йемена уже переходила под власть ЮПС, и его лидер Айдарес аз-Зубейди объявлял о смещении президента Абд Раббо Мансура Хади, который находится постоянно в Саудовской Аравии. В среду ЮПС снова потребовал отстранить от власти главу государства, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

Правительство Йемена обратилось с просьбой срочно вмешаться в события и остановить конфликт к соседним Саудовской Аравией и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), возложив ответственность за последствия междоусобицы на сепаратистов.

До объединения северной и южной части Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене, где у власти находилась Йеменская социалистическая партия.

С 2014 года в Йемене продолжается конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах", в руках которых находится столица Сана и северные провинции, и войсками президента Абд Раббу Мансура Хади, на стороне которого воюют силы аравийской коалиции.