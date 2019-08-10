СМИ: сирийские войска окружили форпост боевиков на юге провинции Идлиб

ТАСС, 10 августа. Бойцы сирийской армии окружили в субботу важный форпост бандформирований в районе поселка Эль-Хобейт на юге провинции Идлиб. Об этом сообщила газета Al-Watan.

По ее информации, артиллерия правительственных сил сейчас ведет огонь по позициям противника, вынуждая боевиков отступить. Исход сражения предрешен, учитывая, что сирийские военнослужащие вернули под контроль в пятницу высоты Телль-Сахер.

Утром войска освободили в этом районе населенный пункт Эль-Джейсат и прилегающие к нему фермы.

На этом участке фронта армия и ополченцы наступают на город Хан-Шейхун, который расположен на стратегическом шоссе Хама - Алеппо. Захват Эль-Хобейта откроет правительственным силам проход к Хан-Шейхуну.

7 августа войска прорвали оборонительные рубежи противника на линии Хасрая - Закят на севере соседней провинции Хама. По сведениям издания, сирийские военнослужащие находятся сейчас в 2 км от населенных пунктов Эль-Латамна и Кфар-Зейта, куда отступили разгромленные банды экстремистской группировки "Джейш аль-Изза". Сирийские военнослужащие впервые вступили в районы, которые находились под контролем бандформирований на протяжении семи лет.

Экстремисты "Джейш аль-Изза" воюют на стороне террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). По сведениям новостного портала "Аль-Масдар", в боях на этом направлении участвуют элитные подразделения сирийской армии под названием "Силы тигра", которыми командует генерал Сухейль аль-Хасан, отличившийся в битве за Алеппо в 2016 году.