СМИ: не менее 60 заявок претендентов на пост президента Туниса отклонены

ТУНИС, 10 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 60 заявок желающих принять участие в досрочных президентских выборах в Тунисе отклонены. Об этом радиостанции Mosaique FM сообщил в субботу представитель республиканской Высшей независимой комиссии по выборам (выполняет функции ЦИК) Анис Джарбуи.

"В этих документах не было представлено необходимого количества поручителей, - рассказал он. - Список возможных кандидатов будет объявлен 15 августа".

По данным Высшей независимой комиссии по выборам, от кандидатов на пост главы государства требуется предоставить список поручителей, которыми могут стать не менее 10 депутатов Ассамблеи народных представителей Туниса (парламент), или 40 руководителей региональных структур власти, либо 10 тыс. избирателей от 10 различных избирательных округов.

За семь дней приема документов для участия в досрочных президентских выборах тунисский ЦИК получил 98 заявок. Среди претендентов на пост главы государства бывшие и действующие чиновники, лидеры политических партий и движений, общественные и политические деятели, представители молодежных ассоциаций, художники, музыканты и писатели. В частности, о своем намерении принять участие в президентской гонке заявили бывший президент страны Монсеф Марзуки (возглавлял Тунис с 13 декабря 2011 года по 31 декабря 2014 года), экс-премьер-министры республики Хамади Джебали (24 декабря 2011 года - 19 февраля 2013 года) и Мехди Джомаа (29 января 2014 года - 6 февраля 2015 года), министр обороны Туниса Абдель Карим аз-Збиди, а также глава правительства Юсеф Шахед.

Аз-Збиди, наряду с действующим премьер-министром страны Юсефом Шахедом, считается одним из основных претендентов на должность главы государства. Именно между этими двумя государственными деятелями, как прогнозируется, может развернуться основная борьба за кресло президента Туниса.

Первый тур изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси и необходимостью соблюдения конституции ЦИК принял решение об организации досрочного голосования 15 сентября. Окончательный список кандидатов будет опубликован 31 августа.