Пентагон сообщил о гибели американского военного во время операции в Ираке

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Американский военнослужащий погиб в субботу во время проведения операции иракскими силами безопасности (ИСБ) на северо-западе страны. Об этом говорится в опубликованном заявлении штаба возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

Погибший в иракской провинции Найнава военнослужащий США "оказывал содействие и консультативную помощь" иракским силам безопасности, которые проводили "запланированную операцию" в этой части страны. В штабе коалиции не привели дополнительных подробностей.

Как отмечается на сайте Пентагона, за время операции "Непоколебимая решимость", которую проводит группа стран во главе с США, погибли 87 американских военнослужащих.