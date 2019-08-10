СМИ: украинские силовики обстреляли позиции ЛНР и подорвались на мине

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в районе сел Логвиново и Лозовое. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В 13:25 ВСУ совершили обстрел наших позиций из гранатометов различных видов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лозовое, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - В 14:45 преступники второй раз открыли огонь по территории республики с целью провокаций, на этот раз по населенному пункту Логвиново, из автоматического станкового гранатомета".

Перед обстрелом у села Лозовое наблюдателями Народной милиции была выявлена группа противника численностью до трех человек, проводившая минирование местности в районе позиций ВСУ. Затем наблюдатели зафиксировали два взрыва, в результате которых трое силовиков получили ранения. Сразу после эвакуации раненных украинская армия обстреляла позиции сил ЛНР. Однако Народная милиция не поддалась на провокацию. "Военнослужащие республики продолжают соблюдать перемирие, на провокации не поддаются и наблюдают за действиями врага", - подчеркнул Осадчий.

Подобные действия со стороны киевских силовиков вынудили начальника пресс-службы в очередной раз призвать международные организации оказать давление на украинскую сторону. "Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться прекращения провокаций со стороны ВСУ", - заявил Осадчий.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки, обстреляв Первомайск.