В ЛНР призвали украинскую сторону придерживаться взятых на себя обязательств

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) призвала украинскую армию придерживаться обязательств, взятых на себя сторонами на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководителя рабочей группы ЛНР по обмену пленных Ольги Кобцевой.

"На заседании контактной группы 17 июля 2019 года в Минске стороны достигли соглашения о введении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия, тем самым приняли на себя ряд обязательств по недопущению вооруженных провокаций, ставящих под угрозу срыва усилия участников переговоров и намеченный диалог, - приводит текст заявления агентство Луганскинформцентр. - Призываем украинскую сторону выполнять заявленные обязательства".

Представитель республики подчеркнула, что украинская сторона, напротив, использует перемирие для совершенствования своих минно-взрывных заграждений. По данным Кобцевой, на Светлодарском и Первомайском направлениях увеличивается концентрация взрывоопасных предметов, установленных киевскими силовиками.

Кроме того, украинская сторона, по ее словам, затягивает процесс подготовки к проведению ремонтных работ по восстановлению моста в районе Станицы Луганской, направляя усилия на другие участки, при этом обращаясь к представителям ЛНР с необходимостью продления сроков проведения разминирования. Кобцева также отметила многочисленные нарушения режима прекращения огня украинскими силовиками. "В период с 21 июля по настоящее время зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе с применением запрещенных мин калибра 120 мм", - заявила она.

Представитель ЛНР призвала международных наблюдателей проявить объективность с целью не допустить эскалацию конфликта.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.