СМИ: в Йемене сепаратисты заявили, что захватили президентский дворец

Отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) заняли в воскресенье вечером президентский дворец "Эль-Маашик" в экономической столице Йемена, Адене. Об этом сообщил телеканалу Al Hadath официальный представитель ЮПС Низар аль-Хайсам.

По его словам, сепаратисты не встретили никакого сопротивления и сейчас находятся внутри дворца.

Как подчеркнул аль-Хайсам, южане "не выступают против законности и привержены диалогу со всеми политическими фракциями, кроме исламистов из партии "Аль-Ислах", которые, по его словам, "отрицательно воздействуют" на президента республики Абд Раббо Мансура Хади.

"Мы не собираемся начинать сейчас битву за отделение Адена и Южного Йемена от остальной части страны", - заявил представитель ЮПС. При этом он пообещал, что отряды ЮПС останутся в составе правительственных сил, которые ведут войну с мятежниками-хуситами.

В январе 2018 года столица Южного Йемена уже переходила под власть ЮПС, и его лидер Айдарес аз-Зубейди объявлял о смещении президента Абд Раббо Мансура Хади, который находится постоянно в Саудовской Аравии.

До объединения северной и южной частей Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене, где у власти находилась Йеменская социалистическая партия.

С 2014 года в Йемене продолжается конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах", в руках которых находится столица Сана и северные провинции, и войсками президента, на стороне которого воюют силы аравийской коалиции.