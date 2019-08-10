СБ ООН почтил минутой молчания память трех погибших в субботу сотрудников ООН в Ливии

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН начал свое экстренное заседание в субботу с минуты молчания в память о трех погибших в этот день сотрудниках ООН в Ливии.

"От лица Совета Безопасности ООН я хочу осудить жестокую и неприемлемую атаку, произошедшую сегодня в Бенгази, - сказала, открывая встречу, председатель Совбеза в августе постпред Польши Иоанна Вронецка. - Насколько мы понимаем, трое сотрудников миссии ООН в Ливии погибли и еще несколько пострадали". "Я прошу вас почтить их память минутой молчания", - обратилась дипломат к коллегам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее распространил заявление, в котором подтвердил гибель трех и ранение еще трех сотрудников ООН. Он выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.

Экстренное заседание СБ ООН было созвано после произошедшей трагедии по запросу Франции.