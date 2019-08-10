Власти Венесуэлы сочли необоснованными обвинения в производстве наркотиков со стороны США

КАРАКАС, 11 августа. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы считает лицемерными и необоснованными заявления президента США Дональда Трампа о том, что латиноамериканская страна не выполняет своих международных обязательств по борьбе с наркоторговлей. Об этом в субботу сообщил МИД республики.

"Правительство Венесуэлы отвергает безнравственную и интервенционистскую практику доминирующей элиты США, которая претендует на право оценивать действия других суверенных стран в реализации их государственной политики. Результаты таких оценок отражают лишь политические интересы США, - говорится в заявлении. - Венесуэла была включена в лицемерный список основных стран-производителей или транзитеров наркотиков, когда широко известно, что основной проблемой, связанной с оборотом наркотиков, является необузданный уровень потребления и распространения запрещенных веществ в самих США".

Отмечается, что правоохранители Боливарианской Республики изъяли более 716 тыс. тонн наркотиков в период с 2005 по 2018 годы. По их данным, три четверти веществ были задержаны вблизи границы с Колумбией. Ведомство добавило, что администрация Трампа игнорирует и данные американских правоохранителей, согласно которым "более 90% кокаина, обнаруженного в стране - колумбийского происхождения, а потребление кокаина в США увеличивается одновременно с увеличением его производства в Колумбии".

В четверг президент США Дональд Трамп внес Венесуэлу в список стран, власти которых, с точки зрения Вашингтона, не выполняют своих международных обязательств по борьбе с наркоторговлей. Помимо Венесуэлы и Боливии в список "основных стран, через которые идет наркотрафик и которые являются незаконными производителями наркотиков", Трамп включил Афганистан, Багамы, Белиз, Бирму, Колумбию, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Гаити, Гондурас, Индию, Ямайку, Лаос, Мексику, Никарагуа, Пакистан, Панаму и Перу.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.