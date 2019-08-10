Франция, Великобритания и США призвали ливийцев соблюдать перемирие на время Курбан-байрам

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Представители Франции, Великобритании и США в Совете Безопасности ООН обратились к сторонам ливийского конфликта к призывом соблюдать перемирие на время главного мусульманского праздника Ид аль-Адха (также Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения).

В субботу в результате подрыва автомобиля в ливийском городе Бенгази погибли трое сотрудников миротворческой миссии ООН, еще трое ооновцев, а также несколько ливийцев пострадали. После произошедшего Франция запросила проведение экстренного заседания СБ ООН.

"Мы призываем все стороны воспользоваться возможностью перемирия в честь праздника Ид аль-Адха для активизации политического процесса", - сказала заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген.

"Франция призывает Ливию возобновить усилия по урегулированию под руководством специального представителя генерального секретаря ООН в этой стране Гасана Саламе", - добавила она. Представительница Франции подчеркнула, что "усилия по достижению перемирия должны сопровождаться и экономическими реформами".

Со своей стороны постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала произошедшую в субботу трагедию "критическим моментом для ливийского конфликта". "Крайне трагично, что перемирие в честь праздника Ид аль-Адха было нарушено. Тем не менее сама договоренность о перемирии - это позитивный момент", - считает она.

По словам британского дипломата, "стороны должны перейти от временного перемирия к полному прекращению огня". "У этого конфликта не может быть военного решения", - подчеркнула Пирс. Кроме того, она призвала все страны к соблюдению действующего в отношении Ливии эмбарго на поставки оружия.

И. о. постпреда США Джонатан Коэн ограничился кратким выступлением, в котором осудил атаку в Бенгази и подчеркнул необходимость скорейшего возвращения к политическому процессу. "Мы также призываем обе стороны допустить гуманитарную помощь и обеспечить для нее коридоры безопасности", - добавил он.