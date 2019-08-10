МИД КНДР заявил, что учения США и Южной Кореи препятствуют переговорам между двумя Кореями

ТАСС, 11 августа. Совместные военные учения Республики Корея и США делают затруднительными переговоры между КНДР и Южной Кореей. Об этом говорится в заявлении генерального директора департамента США МИД КНДР Квон Чон Гына, текст которого в воскресенье приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Учитывая тот факт, что военные учения [Южной Кореи и США] по своей сути делают нас врагами, они (Южная Корея - прим. ТАСС) должны подумать о том, что контакты между двумя Кореями будут затруднены, пока подобные военные учения не прекратятся, или пока они не предоставят в искренней манере оправдания или правдоподобные объяснения проведения таких учений", - указано в заявлении Квон Чон Гына.

"Что касается наших испытаний для разработки обычных вооружений, то даже президент США [Дональд Трамп] сделал замечание, в котором фактически признал право суверенного государства на самооборону, отметив, что это были испытания ракет малой дальности, которые проводят многие государства", - напомнили в МИД КНДР. В ведомстве также указали, что "считают нонсенсом" призывы Южной Кореи остановить испытания, направленные на укрепление самообороны.

Республика Корея и Соединенные Штаты в понедельник 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. Они включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной целью учений является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности РК осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время. Как указывает ЦТАК, 11 августа начинается широкомасштабная фаза учений.

В субботу президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором говорилось, что Ким Чен Ын принес "небольшие извинения" за запуск баллистических ракет малой дальности, который осуществил ранее в субботу Пхеньян, и предложил встретиться после того, как будут завершены совместные военные учения США и Южной Кореи. Трамп отметил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР в недалеком будущем.