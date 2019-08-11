СМИ: на севере Йемена при атаке ВВС аравийской коалиции убиты девять гражданских

ТАСС, 11 августа. По меньшей мере девять мирных жителей погибли при бомбардировке аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, населенного пункта в провинции Хадджа, расположенной на северо-западе Йемена. Об этом в воскресенье сообщило агентство Saba.

По поступившей информации, утром в воскресенье ВВС коалиции нанесли три удара с воздуха по селению Сумла близ города Мастаба. Целью налета стали несколько домов, в которых проживали переселенцы.

Как указывают местные власти, при налете не менее 11 человек получили ранения. Подавляющее большинство из них - женщины и дети. Число жертв атаки коалиции, как считают власти Хадджи, может увеличиться, так как до сих пор идут работы по разбору разрушенных строений и поиску возможно еще оставшихся в живых под завалами жителей деревни.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.